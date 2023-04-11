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21:17 11.04.2023

Кабмін заснував стипендію МВС ім. Монастирського для курсантів випускних курсів вишів у розмірі 50 тис. грн

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Кабмін заснував стипендію МВС ім. Монастирського для курсантів випускних курсів вишів у розмірі 50 тис. грн

Кабінет міністрів заснував стипендію Міністерства внутрішніх справ імені Дениса Монастирського для курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів у розмірі 50 тис. грн.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, для курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії, що навчаються за державним замовленням, засновано стипендію МВС імені Дениса Монастирського.

Також затверджено положення про цю стипендію, встановлено, що вона призначається в розмірі 50 тис. грн.

 

 

 

Теги: #мвс #стипендія #монастирський

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