Кабмін заснував стипендію МВС ім. Монастирського для курсантів випускних курсів вишів у розмірі 50 тис. грн

Кабінет міністрів заснував стипендію Міністерства внутрішніх справ імені Дениса Монастирського для курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів у розмірі 50 тис. грн.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, для курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії, що навчаються за державним замовленням, засновано стипендію МВС імені Дениса Монастирського.

Також затверджено положення про цю стипендію, встановлено, що вона призначається в розмірі 50 тис. грн.