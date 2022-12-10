Поліція провела спецоперацію в центрі Дрездена у зв'язку із захопленням заручників

Німецька поліція завершила спецоперацію в центрі Дрездена, розпочату через ймовірне захоплення заручників, повідомляє "Шпігель".

"Наразі в районі площі старого Ринку Дрездена триває поліцейська операція у зв'язку із захопленням заручників", - йшлося раніше в заяву поліції.

Поліцейські закликали населення уникати цього району, а Різдвяний ярмарок тут поки що закритий.

В результаті операції заручники не постраждали, а сам чоловік, що напав, дістав поранення під час затримання. У поліції вважають, що затриманий - психічно нездоровий.