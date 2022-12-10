Окупанти обстріляли Херсонську область 51 раз за добу, двоє мирних жителів загинули

Двоє мирних жителів Херсонської області загинули, ще вісім були поранені внаслідок обстрілу російських окупантів у п'ятницю, 9 грудня, повідомив глава Херсонської обладміністрації Ярослав Янушевич.

"На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед мирного населення. Рашисти вбили двох людей, ще 8 жителів Херсонської області дістали поранень різного ступеня тяжкості", - написав Янушевич у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, російські окупанти 51 раз обстріляли територію області в суботу з артилерії, реактивних систем залпового вогню і мінометів.

"Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили в територію заводу, медичний заклад, магазини, кафе, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки", - написав Янушевич.