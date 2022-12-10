Події

11:03 10.12.2022

У Золочівській ОТГ Харківської області обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури, загиблих і постраждалих немає - голова обладміністрації

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У Золочівській ОТГ Харківської області обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури, загиблих і постраждалих немає - голова обладміністрації

Російські окупаційні війська протягом минулої доби обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані поблизу лінії зіткнення і кордону з РФ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За добу з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілече, Берестове тощо... На щастя, без жертв і постраждалих", - написав Синєгубов в телеграм-каналі.

У Куп'янську, за його словами, в результаті ворожих обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. У Золочеві пошкоджено адміністративну будівлю, а в Золочівській об'єднаній територіальній громаді - об'єкт інфраструктури.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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