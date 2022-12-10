Офіцери становлять 15% підтверджених Бі-Бі-Сі втрат РФ в Україні – ISW

Незалежне розслідування з відкритих джерел, проведене російською службою Бі-Бі-Сі і незалежним російським виданням "Медіазона", підтвердило загибель 10 тис. російських солдатів в Україні на основі записів із відкритих джерел і зазначило, що понад 400 загиблих були солдатами, призваними за частковою мобілізацією, повідомляється в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 9 грудня.

"Ця цифра не відображає фактичних масштабів російських втрат в Україні і відображає тільки тих, чиї смерті підтверджені у відкритих джерелах. Розслідування Бі-Бі-Сі засвідчило, що найбільше підтверджених втрат було в Краснодарському краї (428 загиблих), за ним слідують Дагестан (363 загиблих) і Бурятія (356 загиблих). Для порівняння, Бі-Бі-Сі виявила тільки 54 підтверджених випадки смерті в Москві, в якій проживає 9% населення Росії", – йдеться у зведенні.

Розслідування також встановило, що як елітні підрозділи, так і офіцери зазнали значних втрат в Україні. Спецназ Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (Спецназ ГРУ) зазнав 250 підтверджених втрат, майже 25% з яких були офіцерами, що в разі деяких окремих підрозділів спецназу перевищує сукупні втрати за більше ніж 10 років російських операцій в Чечні. Також повідомляється про 1 тис. 509 підтверджених смертей офіцерів, або 15% з 10 тис. 002 виявлених втрат. "Втрати, яких зазнали елітні підрозділи і російські офіцерські кадри, матимуть значні наслідки для російських збройних сил", – наголошують в ISW.

Аналітики зазначають, що хоча громадяни національних республік РФ вирушають на фронт і гинуть у боях частіше, ніж громадяни етнічно російських регіонів, в абсолютному вираженні етнічні росіяни становлять більшість російських військових смертей, а їхня частка серед загиблих військових приблизно дорівнює частці в загальній чисельності населення РФ. З цього робиться висновок, що розбіжності в зусиллях РФ щодо формування Збройних сил пов'язані з регіональними і територіальними ознаками, а не етнічними, а військова служба розглядається як єдиний рятувальний круг в регіонах економічної периферії РФ.

"Формування сил сильно розрізнене за регіональною ознакою, і ще більше розбивається за етнічними та соціально-економічними ознаками. Розслідування Бі-Бі-Сі частково суперечить попереднім оцінкам ISW про те, що Кремль намагався захистити етнічне російське населення від війни, непропорційно спираючись на регіони проживання меншин. У ISW немає підстав сумніватися в цьому висновку", – йдеться в повідомленні.

Високопоставлені офіційні особи США заявили, що РФ надає безпрецедентний рівень військової і технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва. РФ може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, зокрема вертольоти і системи ППО, в обмін на системи високоточної зброї іранського виробництва, які РФ використовувала і має намір використовувати у війні проти України.

"Росія може відправити Ірану літаки Су-35 протягом наступного року і, можливо, прагне створити спільну російсько-іранську лінію з виробництва безпілотних систем у РФ. Представники американської розвідки заявили 19 листопада, що російські та іранські офіційні особи на початку листопада завершили операцію з виробництва іранських безпілотників на території Росії... ISW раніше оцінювала, що російські військові дедалі більше покладаються на системи озброєння іранського виробництва через виснаження свого арсеналу систем високоточної зброї", - йдеться у зведенні.

За даними аналітиків, російські окупаційні війська в п'ятницю встановили оборонні рубежі в районі Сватового, а російські та українські війська провели наземні атаки в районі Кремінної. Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки і, можливо, зайняли позиції на острові на захід від Херсона на р. Дніпро.

У свою чергу кампанія українських сил з перехоплення російських військових об'єктів і логістичних центрів на півдні України, ймовірно, підірвала російські сили, їх логістичні лінії і бойовий дух росіян загалом.

Водночас повідомляється, що у президента РФ Володимира Путіна почастішали заяви про те, що РФ не буде проводити другу хвилю мобілізації на тлі побоювань, що зберігаються в російському суспільстві.

"Російська окупаційна влада продовжувала посилювати фізичний, правовий і соціальний контроль над окупованими територіями", – повідомили в ISW.