Події

10:18 10.12.2022

СБУ повідомляє про контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області

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СБУ повідомляє про контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах української православної церкви (Московського патріархату) у Харкові та області.

"Заходи проводяться... у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - повідомляє Управління СБУ в Харківській області.

За інформацією спецслужби, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах Харківської єпархії (Свято-Покровський чоловічий монастир, Свято-Благовіщенський кафедральний собор, Свято-Казанський храм, Храм ікони "Взискання загиблих", Свято-Успенський храм, Свято-Петро-Павлівський храм, Свято-Миколаївський храм, Свято-Валентинівський храм, Ольгінський храм, Храм цариці Тамари, Свято-Архангело-Михайлівський храм, Храм Георгія Переможця, Свято-Володимирський храм), а також у Свято-Вознесенському кафедральному соборі Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

"Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства", - наголошують в облуправлінні СБУ.

 

Теги: #сбу #упц_мп #харківська_область

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