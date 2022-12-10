Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

"У Папи Франциска є така сильна зброя, як віра мирян і слово Боже, і вона дуже потрібна нашій країні. Ми сподіваємося, що він підтримає Україну на шляху до справедливого миру", – цитує пресслужба президента слова Єрмака, сказані ним на зустрічі із журналістами.

Глава Офісу президента назвав сильними нещодавні заяви Папи Римського про український народ як про народ-мученик, який потерпає від жорстокості військ, що вторглися. Також понтифік прямо заявив, що нападником є російська держава.

Єрмак також відзначив внесок, який може зробити Папа Франциск після закінчення несправедливої війни, яку розпочала Росія.