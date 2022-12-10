Події

09:03 10.12.2022

Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

"У Папи Франциска є така сильна зброя, як віра мирян і слово Боже, і вона дуже потрібна нашій країні. Ми сподіваємося, що він підтримає Україну на шляху до справедливого миру", – цитує пресслужба президента слова Єрмака, сказані ним на зустрічі із журналістами.

Глава Офісу президента назвав сильними нещодавні заяви Папи Римського про український народ як про народ-мученик, який потерпає від жорстокості військ, що вторглися. Також понтифік прямо заявив, що нападником є російська держава.

Єрмак також відзначив внесок, який може зробити Папа Франциск після закінчення несправедливої війни, яку розпочала Росія.

 

 

 

Теги: #ватикан #підтримка #єрмак

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