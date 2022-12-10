Події

08:07 10.12.2022

Четверо окупантів, які катували учасників АТО у Боровій на Харківщині, постануть перед судом

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Четверо окупантів, які катували учасників АТО у Боровій на Харківщині, постануть перед судом

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до Котелевського райсуду Полтавської області обвинувальний акт щодо чотирьох окупантів, обвинувачених у порушенні законів та звичаїв війни, скоєним за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 КК України).

"На початку вересня цього року під час окупації смт. Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО. Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, окупанти викрадали учасників АТО, одягнувши їм на руки пластмасові стяжки та мішок на голову. Викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму на базі відпочинку "Світло шахтаря" та утримували без води та їжі. Над затриманими жорстоко знущалися, загрожували вбивством та били, щоб отримати інформацію про інших місцевих жителів, які брали участь у проведенні АТО у 2014-2015рр.

Після деокупації Борової усі четверо російських військовослужбовців взяті в полон. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

 

 

Теги: #суд #харківська_область #росіяни

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