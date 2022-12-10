Росіяни обстріляли з важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області, четверо постраждалих

Російські війська обстріляли з важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області, четверо постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни вдарили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранено четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік і дружина лікуються вдома", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що ще двоє людей - 72-річний чоловік і 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

Також, за словами Резніченка, у Нікополі понівечено 11 багатоповерхових і приватних будинків.

"Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлю, автомийку, автостоянку, кілька автомобілів, газопровід та лінії електропередач. У Марганецькій ОТГ люди вціліли", - додав він.