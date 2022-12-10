Події

07:44 10.12.2022

У Київській області найближчим часом і вранці у суботу очікується туман, видимість 200-500 м

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У Київській області найближчим часом і вранці у суботу очікується туман, видимість 200-500 м

У Київській області найближчим часом і вранці у суботу очікується туман, видимість 200-500 м, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"За інформацією Українського гідрометцентру, найближчим часом із утриманням до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня туман, видимість 200-500 м. 1 рівень небезпеки, жовтий", - йдеться у повідомленні.

У відомстві просять водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної дистанції та правил дорожнього руху.

 

 

 

Теги: #туман #київська

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