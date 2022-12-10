У Київській області найближчим часом і вранці у суботу очікується туман, видимість 200-500 м

У Київській області найближчим часом і вранці у суботу очікується туман, видимість 200-500 м, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"За інформацією Українського гідрометцентру, найближчим часом із утриманням до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня туман, видимість 200-500 м. 1 рівень небезпеки, жовтий", - йдеться у повідомленні.

У відомстві просять водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної дистанції та правил дорожнього руху.