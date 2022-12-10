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07:29 10.12.2022

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

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ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів, відзначається низька підготовка танкових та артилерійських екіпажів противника, а також відсутність взаємодії та зв'язку між підрозділами, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині", йдеться в суботньому зведенні Генштабу.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Ходине та Басівка Сумської області.

На слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка - Донецької.

На бахмутському напрямку під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що неподалік з лінією зіткнення. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, постраждали мирні жителі.

"Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого “дружнього вогню”. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами.", - підсумували у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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