Події

18:02 09.12.2022

Польща зведе електронний бар'єр на кордоні з Росією

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Польща зведе електронний бар'єр на кордоні з Росією

Польща зведе 199-кілометровий електронний бар'єр на кордоні з Росією, повідомляє в п'ятницю Прикордонна варта Польщі.

"Сьогодні Прикордонна варта підписала контракт з TELBUD SA на будівництво електронного бар'єру на кордоні з Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на всі роботи, заплановані за контрактом, було законтрактовано понад 373 млн злотих.

"Електронний бар'єр матиме довжину 199 км і охопить увесь сухопутний кордон із Калінінградською областю (крім Віслинської коси, де електронні системи охороняють кордон уже декілька років)", - йдеться у повідомленні.

"Будівництво організується в результаті набрання чинності законом про будівництво об'єктів охорони державного кордону. Він визначає правила побудови охорони польського кордону, який також є зовнішнім кордоном Євросоюзу. Рішення створило правову основу для швидкої та ефективної реалізації інвестицій", - наголосили у Прикордонній варті Польщі.

Теги: #польща #кордон

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