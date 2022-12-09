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17:10 09.12.2022

Антикорупційні органи повідомили про підозру трьом заступникам мера Одеси, які тримали під контролем міськраду

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Антикорупційні органи повідомили про підозру трьом заступникам мера Одеси, які тримали під контролем міськраду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру ще трьом учасникам злочинної організації, що діяла на території Одеси.

"Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру ще трьом учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду. Так, про підозру повідомлено першому заступнику міського голови Одеси (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України), виконувачу обов’язків заступника міського голови Одеси - керівнику апарату виконавчого комітету Одеської міськради (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України) та заступниці міського голови Одеси (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у п'ятницю.

У САП уточнюють, що оскільки місцеперебування першого заступника міського голови Одеси наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено у порядку, визначеному ст. ст. 135, 278 КПК України.

"Під час досудового розслідування встановлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в м. Одеса, розпорядження коштами місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Для реалізації злочинних дій вони налагодили процес систематичного підкупу службових осіб Одеської міської ради, які забезпечували ухвалення необхідних рішень", - наголошується в повідомленні.

Так, згідно із зібраними доказами встановлено, що виконувач обов’язків заступника міського голови Одеси - керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради упродовж листопада 2021 року - серпня 2022 року одержав неправомірну вигоду на загальну суму понад 2,4 млн грн за вчинення дій в інтересах злочинної організації, зокрема за забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам.

Також у САП інформують, що перший заступник та заступниця міського голови Одеси, у свою чергу, отримали від організаторів злочинної організації 900 і 300 тис. грн відповідно.

"Так, перший заступник міського голови Одеси за версією слідства контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів та надавав їхнім керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Такі дії створювали умови для отримання злочинною організацією неправомірної вигоди від підрядника за відновлення виплат", - наголошується у повідомленні.

Також, за інформацією прокуратури, він позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами у місті Одесі та зміни до бюджету, які відповідали інтересам злочинної організації.

Загалом, як уточнюється у повідомленні, на сьогодні про підозру повідомлено шістьом учасникам злочинної організації. Слідство продовжується. Встановлюються інші особи, які, ймовірно, причетні до діяльності цієї злочинної організації.

Як повідомлялося, раніше про підозру у створенні злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міськради, було повідомлено про підозру бізнесмену Борису Кауфман та колишньому народному депутату Олександру Грановського. Стосовно обох ВАКС вніс рішення про арешт із альтернативою застави, після внесення застави Кауфман вийшов із СІЗО.

Ще одним фігурантом справи є посередник організаторів злочинної схеми.

 

Теги: #одеса #набу #сап

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