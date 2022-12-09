Події

12:57 09.12.2022

Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС – "Енергоатом"

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Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС – "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" повідомляє про побиття і викрадення співробітників Запорізької АЕС окупантами й укотре закликає МАГАТЕ і світову спільноту докласти всіх зусиль для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів.

Як повідомляє НАЕК "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, днем раніше російські військові увірвалися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх із приміщення та вивезли в невідомому напрямку.

Крім того, повідомляє "Енергоатом", окупанти затримали й "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

Такими діями, зазначається в повідомленні "Енергоатома", окупанти чинять тиск на працівників станції, намагаються домогтися лояльності до себе і збільшити кількість переведень працівників у фейкове АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яким керує "Росатом".

Теги: #персонал #репресії #заес #окупанти

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