Події

12:20 09.12.2022

Унаслідок обстрілу окупантами лікарні в Херсоні є поранений, його вже прооперували

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Унаслідок обстрілу окупантами лікарні в Херсоні є поранений, його вже прооперували

Одна людина постраждала внаслідок обстрілу російськими окупантами лікарні в Херсоні, його стан стабільний, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На жаль, через російський обстріл медичного закладу в Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний", - написав Янушевич у телеграмі у п'ятницю.

Раніше голова обладміністрації повідомив, що вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні: снаряди пошкодили дитяче відділення і морг. При цьому про постраждалих не повідомлялося.

Теги: #херсон #обстріл

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