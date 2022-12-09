Унаслідок обстрілу окупантами лікарні в Херсоні є поранений, його вже прооперували

Одна людина постраждала внаслідок обстрілу російськими окупантами лікарні в Херсоні, його стан стабільний, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На жаль, через російський обстріл медичного закладу в Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний", - написав Янушевич у телеграмі у п'ятницю.

Раніше голова обладміністрації повідомив, що вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні: снаряди пошкодили дитяче відділення і морг. При цьому про постраждалих не повідомлялося.