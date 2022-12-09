Події

10:48 09.12.2022

Прогноз погоди на вихідні 10–11 грудня: в Україні потеплішає та задощить

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Прогноз погоди на вихідні 10–11 грудня: в Україні потеплішає та задощить

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні буде дощовою на всій території України, а термометри навіть уночі покажуть плюсову температуру.

Погода у суботу 10 грудня

Суботні плани може зіпсувати негода. В усіх областях України пройдуть дощі, а на Волині можлива злива.

Щодо температури, то на вихідні помітно потеплішає. Так, в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях повітря прогріється до +10…+12 °С, у східних, центральних та західних областях країни термометри покажуть +6…+9 °С. У Київській, Вінницькій, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях температура повітря становитиме близько +3…+5 °С.

Уночі у північних та центральних областях країни очікується близько 0 °С, на сході та півдні — до +3…+6 °С.

Погода в неділю 11 грудня

Недільна погода практично нічим не відрізнятиметься від суботньої. У Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях удень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+11 °С, у Донецькій та Дніпропетровській — до +7…+9 °С, Харківській, Хмельницькій та Вінницькій — до +6…+8 °С . У західних регіонах, на Волині, Луганщині та Буковині очікується +4…+7°С.

Перевірте наявність та справність парасольок — дощову погоду синоптики прогнозують у всіх регіонах України. Найінтенсивніші опади очікуються у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Погода у понеділок 12 грудня

Погода на початку тижня буде такою ж, як і на вихідні. На півдні України термометри покажуть +9...+11°С, у Дніпропетровській та Запорізькій областях — +8...+10°С, у Київській та центральних областях — +6...+9°С, на сході — +6...+7° С, у Чернігівській та Сумській областях – +4…+6 °С. У західних регіонах країни буде найпрохолодніше — близько 0 °С.

На більшій частині території України пройдуть дощі, а на Закарпаття, в Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку, Львівську, Волинську та Рівненську області прийдуть снігопади.

Народні прикмети та вірування

10 грудня наші предки підставляли обличчя вітру, що дме з півночі, — вважалося, що він може забрати з собою усі негаразди та смуток. Якщо дим із комина йшов стовпом угору, незабаром готувалися до морозів, а якщо голосно цвірінькали горобці, навпаки, чекали на потепління.

Різка відлига 11 грудня обіцяла сильне похолодання найближчим часом, а зграї ворон і галок, що кружляють у небі, — снігопади. 

Теги: #погода #прогноз

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