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10:37 09.12.2022

СБУ повідомила про підозру в антиукраїнській діяльності ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

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Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП), що провадив антиукраїнську діяльність.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності. Архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь і гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті", - йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, щоб розганяти деструктивний контент, ректор установи використав анонімний профіль у фейсбуці, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, як зазначається в повідомленні, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

"Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - інформують у СБУ.

У повідомленні наголошується, що у своїй діяльності Служба дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Тернопільської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури.

Теги: #ректор #підозра #почаїв #семінарія

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