СБУ повідомила про підозру в антиукраїнській діяльності ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП), що провадив антиукраїнську діяльність.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності. Архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь і гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті", - йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, щоб розганяти деструктивний контент, ректор установи використав анонімний профіль у фейсбуці, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, як зазначається в повідомленні, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

"Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - інформують у СБУ.

У повідомленні наголошується, що у своїй діяльності Служба дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Тернопільської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури.