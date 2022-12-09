Події

10:19 09.12.2022

РФ, імовірно, вичерпала свій попередній запас із кількохсот "Шахедів" і отримала поповнення - Міноборони Великої Британії

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РФ, імовірно, вичерпала свій попередній запас із кількохсот "Шахедів" і отримала поповнення - Міноборони Великої Британії

Використання російськими окупантами 7 грудня ударних безпілотних літальних апаратів виробництва Ірану може свідчити про отримання РФ нової партії таких БПЛА і про те, що попередній їх запас уже було вичерпано, повідомляється у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.

"Уперше за три тижні надійшли повідомлення про атаки наданими Іраном БПЛА. Ці події ще треба перевірити, але цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількохсот "Шахед-131" і Шахед-136" і тепер отримала поповнення", - ідеться в повідомленні.

У Міноборони зазначають, що 6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про 17 збитих безпілотників, зокрема 14 "Шахед-136", а 7 грудня українські чиновники повідомили про використання наданих Іраном БПЛА для ударів по Запорізькій і Дніпропетровській областях.

"Останнє повідомлення про збиті іранські "Шахед-136" в Україні було 17 листопада 2022 року. Якщо це підтвердиться, цілком імовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно доставлених систем БПЛА", - зазначили у британському оборонному відомстві.

Теги: #ситуація #шахид

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