Минулої доби внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 2 – поранено – голова ОВА

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще двоє осіб отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, вбитих росіянами: 3 у Бахмуті, 1 у Торецьку та 1 у Нетайлово. Ще 2 особи в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

На даний момент неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.