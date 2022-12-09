Події

08:34 09.12.2022

Минулої доби внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 2 – поранено – голова ОВА

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Минулої доби внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 2 – поранено – голова ОВА

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще двоє осіб отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, вбитих росіянами: 3 у Бахмуті, 1 у Торецьку та 1 у Нетайлово. Ще 2 особи в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

На даний момент неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

Теги: #україна #жертви #донецька #обстріли

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