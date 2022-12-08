Події

22:17 08.12.2022

Порошенко обговорив із керівництвом Українського кокусу в Конгресі США потреби ЗСУ

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П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко під час зустрічі з керівництвом Українського кокусу в Конгресі США обговорив постачання зброї, а також ситуацію на фронті.

"Ми детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби української армії. Відзначив ефективність допомоги Вашингтона та союзників, яка була важлива як тоді, коли створювали нову українську армію, так і сьогодні, коли наша армія потребує більше зброї для нашої перемоги над Росією", - написав Порошенко у фейсбуці в четвер увечері.

Крім цього, під час зустрічі п'ятий президент України наголосив на важливості зміцнення української ППО, а також потребі в наданні артилерійських систем середньої та великої дальності та американських винищувачів.

"Але найголовніший фактор безпеки для України – це, безумовно, членство нашої держави в НАТО. Про це наголошую на всіх зустрічах. Переконаний, що кожні переговори наближають членство України в НАТО", - зазначив Порошенко.

Також було обговорено "законодавчу ініціативу про визнання групи Вагнера терористичною організацією, як і всіх тих, хто з ними співпрацює, фінансує та підтримує".

Крім цього, Порошенко звернувся до керівництва кокусу в Конгресі США "з проханням щодо запровадження санкцій проти Володимира Гундяєва, так званого патріарха Кирила московського".

П'ятий президент України подякував США "за тверду двопартійну підтримку України". У свою чергу американські конгресмени повідомили, що підтримуватимуть Українську державу "стільки, скільки потрібно".

 

Теги: #сша #порошенко #зброя #кокус

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