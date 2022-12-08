Резніков зустрівся з міністром оборони Словаччини, подякував за новий пакет військової допомоги Україні розміром EUR10,5 млн

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч зі словацьким колегою Ярославом Надем у Києві, подякував Словаччині за рішення надати Україні додатковий пакет військової допомоги розміром EUR10,5 млн.

"Була тепла зустріч із моїм словацьким колегою Ярославом Надем у Києві. Вдячний Словаччині за рішення надати додатковий пакет військової допомоги Україні розміром €10,5 млн. Системи розмінування і боєприпаси допоможуть нашим солдатам на полі бою! Україна високо цінує підтримку Словаччини!", - написав Резніков у твіттері.