Події

20:40 08.12.2022

Резніков зустрівся з міністром оборони Словаччини, подякував за новий пакет військової допомоги Україні розміром EUR10,5 млн

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Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч зі словацьким колегою Ярославом Надем у Києві, подякував Словаччині за рішення надати Україні додатковий пакет військової допомоги розміром EUR10,5 млн.

"Була тепла зустріч із моїм словацьким колегою Ярославом Надем у Києві. Вдячний Словаччині за рішення надати додатковий пакет військової допомоги Україні розміром €10,5 млн. Системи розмінування і боєприпаси допоможуть нашим солдатам на полі бою! Україна високо цінує підтримку Словаччини!", - написав Резніков у твіттері.

Теги: #словаччина #резніков

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