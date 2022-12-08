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18:36 08.12.2022

Уряд Словаччини схвалив новий пакет оборонної допомоги Україні

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Уряд Словаччини схвалив новий пакет оборонної допомоги Україні

Уряд Словаччини схвалив новий пакет оборонної допомоги Україні, також Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу, повідомив міністр закордонних справ Растислав Качер.

"Ми й надалі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Ось оборонна підтримка. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги. Це боєзапас, великі калібри, також для винищувачів, теплі речі, інше спорядження" - сказав Качер на пресконференції в Києві в четвер.

Міністр наголосив, що також Словаччина продовжить гуманітарну допомогу Україні.

"Ми зробимо все, щоб легше було перезимувати українцям, тому що це жахлива війна, вона викликає відразу", - зазначив він.

Теги: #україна #словаччина

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