Події

15:07 08.12.2022

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, викрадені ікони, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "новоросії"

2 хв читати
СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, викрадені ікони, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "новоросії"

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП), розташованих у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер значиться, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у Кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів, а за декілька днів до звільнення міста священик у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих територій півдня України.

"На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону. В результаті подальшого огляду церковних приміщень, знайдено перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами", - наголошується у повідомленні.

У СБУ уточнюють, що за цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, як інформують у СБУ, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої новоросії та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

"А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ", - повідомляють у спецслужбі.

У ще одному монастирі Житомирської області, за інформацією СБУ, виявлено людину, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як зникла безвісти.

Згідно з повідомленням СБУ, під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.

Теги: #сбу #упц_мп #знахідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 08.12.2022
СБУ вживає контррозвідувальних заходів на трьох об'єктах УПЦ (МП) у Житомирській області

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на трьох об'єктах УПЦ (МП) у Житомирській області

11:35 07.12.2022
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

19:10 06.12.2022
БЕБ та СБУ проводять обшуки у банках у справі про незаконний гральний бізнес

БЕБ та СБУ проводять обшуки у банках у справі про незаконний гральний бізнес

14:34 06.12.2022
СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

13:02 05.12.2022
У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

12:40 05.12.2022
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

10:35 05.12.2022
СБУ затримала т. зв. завгоспа колишньої окупаційної адміністрації в Миколаївській області

СБУ затримала т. зв. завгоспа колишньої окупаційної адміністрації в Миколаївській області

11:26 03.12.2022
СБУ встановила ініціаторів псевдозакону про "приєднання" Луганської області до РФ

СБУ встановила ініціаторів псевдозакону про "приєднання" Луганської області до РФ

15:31 02.12.2022
РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

13:10 02.12.2022
СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українське підприємство експортувало до РФ комплектуючі для ремонту військової техніки під час війни

Бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради, випустили із СІЗО під заставу

"Енергоатом" заявляє про постачання російськими окупантами "Градів" на ЗАЕС та підготовку чергових провокацій

СБУ затримала в Одесі подружжя - російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артскладах ЗСУ

Зеленський: нагорода як найвпливовішому політику - відзнака для всіх українців

ОСТАННЄ

Рада ЄС прийняла Хорватію до Шенгенської зони

Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба

Українське підприємство експортувало до РФ комплектуючі для ремонту військової техніки під час війни

"Епіцентр" відкрив безкоштовний коворкінг "Незламний хаб" у Києві

Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів

В Україні запрацювала перша державна Платформа соціальної освіти

Бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради, випустили із СІЗО під заставу

У Криму зупинено будівництво соціальних об'єктів через відсутність бетону - Ташева

На деокупованій території Миколаївщини знайдено тіла трьох мирних жителів зі слідами тортур

Голова ОВА: На Сумщині від російських бомбардувань із початку повномасштабного вторгнення найбільше постраждали 4 громади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА