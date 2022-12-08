СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, викрадені ікони, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "новоросії"

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП), розташованих у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер значиться, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у Кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів, а за декілька днів до звільнення міста священик у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих територій півдня України.

"На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону. В результаті подальшого огляду церковних приміщень, знайдено перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами", - наголошується у повідомленні.

У СБУ уточнюють, що за цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, як інформують у СБУ, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої новоросії та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

"А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ", - повідомляють у спецслужбі.

У ще одному монастирі Житомирської області, за інформацією СБУ, виявлено людину, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як зникла безвісти.

Згідно з повідомленням СБУ, під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.