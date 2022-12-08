Путін намагається створити умови для затяжної війни проти України - Інститут вивчення війни

Президент РФ Володимир Путін намагається створити умови для ведення затяжної завойовницької війни проти України, при цьому він, як і раніше, має імперіалістичні та максималістські цілі, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

На їхню думку, Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на очікування затяжної, виснажливої війни проти України, яка, як і раніше, спрямована на спробу окупації додаткових українських територій.

У звіті також наголошується, що президент РФ використовує російську Раду з прав людини як засіб консолідації політичної влади, що докорінно несумісне з основними принципами міжнародного права прав людини.

"Використання внутрішнього правозахисного органу для пропаганди та створення умов для продовження геноцидної війни в Україні підриває заяви Кремля про нібито прихильність Росії до прав людини. Коментар Путіна, який звинуватив Захід у використанні прав людини для порушення державного суверенітету, підриває центральну передумову міжнародних зусиль", - наголошують аналітики.

Вони також зазначають, що російські окупанти в Україні вперше за 3 тижні застосували дрони-камікадзе іранського виробництва для завдання ударів по українських містах, ймовірно, завдяки тому, що загарбники модифікували безпілотники для холоднішої погоди.

При цьому в Інституті переконані, що зусилля Росії щодо тиску на Білорусь з метою змусити її приєднатися до війни проти України, можливо, викликають внутрішні тертя у білоруських збройних силах. Проте в ISW наголошують, що ймовірність вступу Білорусі у війну залишається низькою через внутрішні чинники, які стримують Олександра Лукашенка у цьому питанні.

Що ж до ситуації на полі бою, то аналітики зазначають, що українська армія продовжує завдавати ударів по позиціях і тилу окупантів, а також здійснювати контрнаступальні дії в районі Сватового та Кремінної.

У свою чергу загарбники роблять спроби наступу на Бахмут та Авдіївку.

Крім того, в Інституті повідомляють, що російські окупанти продовжують депортувати українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ, а також намагаються перетворити Маріуполь на тилову базу для своєї армії.