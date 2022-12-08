У Мелітополі Запорізької області окупанти роздають мобілізаційні повістки

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти чоловікам призовного віку роздають повістки, повідомили у Генштабі.

"На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що у тимчасово окупованому м. Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю із раніше ув'язнених. У результаті проведення розшукових дій троє втікачів знищено. Заходи тривають.