Події

07:27 08.12.2022

У Мелітополі Запорізької області окупанти роздають мобілізаційні повістки

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У Мелітополі Запорізької області окупанти роздають мобілізаційні повістки

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти чоловікам призовного віку роздають повістки, повідомили у Генштабі.

"На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що у тимчасово окупованому м. Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю із раніше ув'язнених. У результаті проведення розшукових дій троє втікачів знищено. Заходи тривають.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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