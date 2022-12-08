Події

07:19 08.12.2022

ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів

1 хв читати
ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів

У Генштабі повідомляють про відбиття атак російських окупантів у районі 15 населених пунктів на сході України минулої доби. По ворогу було завдано 19 авіаударів, ракетними військами та артилерією вражено 13 цілей, збито 2 повітряні об'єкти.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області", – повідомляється у ранковому зведенні у четвер.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

"Водночас наші воїни збили ударний БпЛА типу Shahed-136 та розвідувальний дрон Орлан", – сказано у зведенні.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:27 08.12.2022
У Мелітополі Запорізької області окупанти роздають мобілізаційні повістки

У Мелітополі Запорізької області окупанти роздають мобілізаційні повістки

07:08 08.12.2022
За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

18:34 07.12.2022
Окупанти в середу обстріляли Коростень, Курахове та населені пункти в Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

Окупанти в середу обстріляли Коростень, Курахове та населені пункти в Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

10:26 07.12.2022
Окупанти за добу втратили в Україні близько 540 військовослужбовців, 6 танків, 4 бронемашини та 8 артсистем – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 540 військовослужбовців, 6 танків, 4 бронемашини та 8 артсистем – Генштаб ЗСУ

07:38 07.12.2022
РФ продовжує зазнавати втрат серед мобілізованих з Курської області

РФ продовжує зазнавати втрат серед мобілізованих з Курської області

07:35 07.12.2022
Ворог намагається йти у наступ на бахмутському, лиманському та авдіївському напрямках

Ворог намагається йти у наступ на бахмутському, лиманському та авдіївському напрямках

19:13 06.12.2022
Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів і їхньої техніки за добу

Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів і їхньої техніки за добу

19:03 06.12.2022
Окупанти завдали чотири ракетні удари та вчинили 10 обстрілів України з РСЗВ за добу

Окупанти завдали чотири ракетні удари та вчинили 10 обстрілів України з РСЗВ за добу

09:31 06.12.2022
Російські окупанти втратили за добу в Україні близько 510 військовослужбовців, 5 танків, 8 автомобілів та 1 артсистему - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти втратили за добу в Україні близько 510 військовослужбовців, 5 танків, 8 автомобілів та 1 артсистему - Генштаб ЗСУ

07:26 06.12.2022
Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів Донецької області

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів Донецької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Це перша перемога держкомпанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму – Зеленського про рішення французького суду

Відновлення 100% енергосистеми поки що неможливо

Начальник поліції Черкаської області загинув, підірвавшись на міні на півдні країни

Кількість загиблих під час обстрілу Курахового зросла до десяти

ОСТАННЄ

Ворог уночі сім разів обстрілював Нікопольський район на Дніпропетровщині

Судно доставить насіння ріпаку з України в Бельгію

Окупанти випустили 11 мін по одній із громад Сумської області

Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

Перуанські парламентарі відсторонили президента від влади після того, як він оголосив про розпуск парламенту

Мін'юст США висунув обвинувачення ексдепутату Деркачу

Це перша перемога держкомпанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму – Зеленського про рішення французького суду

Відновлення 100% енергосистеми поки що неможливо

Начальник поліції Черкаської області загинув, підірвавшись на міні на півдні країни

Кількість загиблих під час обстрілу Курахового зросла до десяти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА