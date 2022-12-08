ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів

У Генштабі повідомляють про відбиття атак російських окупантів у районі 15 населених пунктів на сході України минулої доби. По ворогу було завдано 19 авіаударів, ракетними військами та артилерією вражено 13 цілей, збито 2 повітряні об'єкти.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області", – повідомляється у ранковому зведенні у четвер.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

"Водночас наші воїни збили ударний БпЛА типу Shahed-136 та розвідувальний дрон Орлан", – сказано у зведенні.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.