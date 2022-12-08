Події

07:08 08.12.2022

За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військових і населених пунктів, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"За минулу добу противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі", – йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Улиця, Чернацьке і Середина Буда на Сумщині.

На слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Амбарне, Бологівка, Дворічна, та Кам’янка Харківської області.

На куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе, Харківської області та Стельмахівка і Андріївка на Луганщині.

На лиманському напрямку зафіксовано вогневе ураження ворогом районів Греківки, Макіївки і Площанки Луганської області та Тернів, Діброви і Григорівки на Донеччині.

На бахмутському та авдіїівському напрямках противник не полишає спроб іти в наступ. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледара,  Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.

На херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Зафіксовано артилерійське ураження більш як 15 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них - Золота Балка, Качкарівка, Львове, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське Херсонської області. Також під вогонь потрапили острів Білогрудий та міста Херсон і Миколаїв.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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