Події

19:28 07.12.2022

Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ – заява

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Єврокомісія в середу запропонувала запровадити черговий - дев'ятий - пакет санкцій проти Росії, який має передбачати заборону на транзакції з трьома російськими банками та інші заходи.

Як йдеться у заяві голови ЄК Урсули фон дер Ляйєн, виконавчий орган ЄС пропонує в рамках нового пакету заходів включити до списків санкцій ще близько 200 фізосіб, ввести заборону на операції з трьома російськими банками, у тому числі зі "Всеросійським банком розвитку регіонів", а також мовлення чотирьох російських каналів ЗМІ.

Пропозиції фон дер Ляйєн також включають заборону на експорт до Росії безпілотних літальних апаратів. Крім цього, ЄК хоче запровадити нові експортні обмеження, зокрема щодо товарів подвійного призначення - "ключових хімічних речовин, нейропаралітичних речовин, електроніки та ІТ-компонентів".

Теги: #єс #війна #санкції

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