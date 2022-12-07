"Метінвест" відкриває програму протезування постраждалих від війних

Гуманітарна ініціатива гірничо-металургійної групи "Метінвест" "Рятуємо життя" впроваджує масштабну програму з протезування та реабілітації військових і мирних жителів України.

Згідно з пресрелізом компанії, від початку повномасштабної російської агресії потреби в протезуванні українських військових і мирних жителів через бойові дії значно зросли. З плином війни в Україні кількість осіб, що втратили кінцівки, продовжуватиме збільшуватись. Часто ті, хто потребує протезів, не знають, з чого почати й куди звертатися по допомогу. До того ж самостійно оплатити протезування, вартість якого стартує від кількох десятків тисяч євро, може далеко не кожен. Саме тому "Рятуємо життя" вирішила допомогти постраждалим повернутися до повноцінного життя.

Водночас уточнюється, що першим напрямом роботи ініціативи стане протезування та реабілітація співробітників "Метінвесту", які захищають країну в Збройних силах України. До лав ЗСУ стало близько 7 тис. працівників компанії.

"Рятуємо життя" разом із Проєктом підтримання протезування в Україні та їхніми партнерами ProsthetiKa та Razom for Ukraine візьмуть на себе організаційні та документарні питання щодо протезування постраждалих. Перші дев'ять осіб уже отримують допомогу й чекають на свої протези. До програми входить підготовка до протезування, встановлення протезів і подальше спостереження в українських клініках, а також фізична й психологічна реабілітація. На першому етапі програма охопить 16 співробітників компанії та членів їхніх сімей, які перебувають в Україні та за її межами.

У найближчих планах програму планується розширити – залучити до неї ветеранів війни та мирних жителів регіонів, де працює "Метінвест".

Другий напрям діяльності "Рятуємо життя" - створення україномовної онлайн-платформи для фахівців у галузі протезування кінцівок та супутньої реабілітації. Партнером створення порталу є Ukraine Prosthetic Assistance Project, заснований за підтримки всесвітньо відомої організації ProsthetiKa, яка з 2015 року підвищує рівень кваліфікації спеціалістів та культури протезування в Україні. За час роботи проєкт підготував 400 спеціалістів із протезування та допоміг понад 100 пацієнтам.

Навчання медичного персоналу складатиметься з п'яти курсів: реабілітаційних, для спеціалістів із протезування та догляду за пацієнтами. Курси міститимуть відеолекції та практичні завдання від викладачів з України, США, Великої Британії та Швеції. Після завершення навчання учасники одержують сертифікати погодженого з Міністерством охорони здоров'я України зразка.

Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков пояснив, що ініціатива "Рятуємо життя" з початку війни допомагає всім, хто цього потребує найбільше. Вона була створена для запобігання гуманітарній катастрофі в регіонах, наближених до лінії фронту.

"Ми допомогли сотням тисяч українців харчами та предметами першої потреби, а лікарням – медикаментами й обладнанням. Також допомагаємо в психологічному відновленні, навчанні та реінтеграції постраждалих від війни жінок і дітей. Щоб подолати нові виклики війни, ми розширюємо нашу гуманітарну місію – запроваджуємо масштабну програму протезування і реабілітації для поранених ветеранів і мирних жителів. Адже українці, яким ми завдячуємо своїми життями, заслуговують на найкращі протези", - зазначив керівник компанії.

Гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя" група "Метінвест" створила в координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".