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14:32 07.12.2022

Священника УПЦ (МП) із Луганської області засуджено до 12 років в'язниці за інформування ворога про позиції українських захисників

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Священника УПЦ (МП) із Луганської області засуджено до 12 років в'язниці за інформування ворога про позиції українських захисників

Священнослужителя храму з Лисичанська Луганської області засуджено до 12 років позбавлення волі за збір інформації для ворога про позиції українських військових, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"До 12 років за ґратами засуджено священника УПЦ (МП) у Луганській області за інформування ворога про позиції українських захисників. У суді прокурори довели, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням РФ проти української армії", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в середу.

За інформацією прокуратури, з середини квітня 2022 року ворожий пособник збирав інформацію про чисельність і дислокацію техніки, а також про озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах. Інформацію він передавав представникам армії країни-агресора через месенджер.

"Ворог використовував отримані відомості для встановлення місцезнаходження та вогневого ураження цілей", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що прихильника "руского міра" викрили та затримали наприкінці квітня 2022 року.

Під час документування злочину правоохоронці виявили листування священнослужителя з представниками збройних формувань ворога.

Досудове розслідування проводила Служба безпеки України.

Теги: #вирок #священник #зрадник

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