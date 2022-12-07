На Харківщині майже дві доби тривають пошуки 7-річного хлопчика, задіяно понад 400 правоохоронців - поліція

У Харківській області тривають пошуки 7-річного Германа Щербини, який 5 грудня близько 14:99 пішов із дому в селі Крутоярівці Кегичівської територіальної громади та зник, до його пошуків залучено понад 420 правоохоронців, а також рятувальників, місцевих жителів та волонтерів.

"Одразу після надходження повідомлення про зникнення дитини по тривозі був піднятий особовий склад Красноградського відділу поліції, управління карного розшуку, відділу ювенальної превенції, кінологічна служба. Також до пошукових робіт залучені підрозділи ДСНС, водолази, військовослужбовці. З першого дня в пошуку беруть активну участь представники пошуково-рятувального загону "Мілена", місцеві жителі, волонтери", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські здійснюють подворові обходи, обстежують місцевість, водоймища, залишені будівлі, лісосмуги, відпрацьовують коло осіб, з якими спілкувався хлопчик. Виставлені пости на залізничних станціях та вокзалах, орієнтовані блокпости та стаціонарні пости поліції, а також усі підрозділи поліції.

Наразі обстежено відкриту місцевість у радіусі близько 20 км.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "зникнення безвісти". Пошуки дитини тривають.

На сторінці ГУ Нацполіції в Харківській області у фейсбуці оприлюднено фото хлопчика та його прикмети: зріст 120 см, худорлявої статури, волосся темно русяве, очі блакитні. Був одягнений у синю куртку, без шапки, темні гумові чоботи. Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про Германа Щербину, просять повідомити до Красноградського райвідділу поліції або зателефонувати на лінію 102 або (057) 44-7-82-91.