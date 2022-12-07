Події

10:52 07.12.2022

Російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули – голова ОВА

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Російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули – голова ОВА

Російські окупанти минулої доби, 6 грудня, 51 раз обстріляли територію Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів… На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що через російські обстріли пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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