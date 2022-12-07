Окупанти вночі обстрілювали прикордоння Сумщини із САУ, підтверджено 21 приліт, пошкоджено будинки місцевих жителів – голова ОВА

Російські окупанти в ніч на середу обстрілювали прикордонні громади Сумщини з артилерійських установок, унаслідок чого підтверджено 21 приліт, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько першої години ночі росіяни відкрили вогонь по Середино-Будській громаді. Дев’ять ударів із САУ по двох прикордонних селах. Три будинки мирних мешканців суттєво пошкоджені, в одному з них після вибуху сталася пожежа", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що ближче до другої години ночі ворог ударив із САУ по Зноб-Новгородській громаді, там зафіксовано 12 прильотів.

"Решта ночі і ранок були без обстрілів", - підсумував голова ОВА.