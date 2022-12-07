Росіяни з "Ураганів" та важкої артилерії вдарили по двох громадах Дніпропетровської області

Російські війська з "Ураганів" та важкої артилерії вдарили по двох громадах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина пережила ще одну ніч ворожого терору. Росіяни 7 разів вдарили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені", - написав він у фейсбуці.

За його словами, найбільше постраждав Нікополь. У місті побито до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Зруйнували російські снаряди та кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

В інших районах обійшлося без прильотів, спокійно.