Події

07:53 07.12.2022

Росіяни з "Ураганів" та важкої артилерії вдарили по двох громадах Дніпропетровської області

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Росіяни з "Ураганів" та важкої артилерії вдарили по двох громадах Дніпропетровської області

Російські війська з "Ураганів" та важкої артилерії вдарили по двох громадах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина пережила ще одну ніч ворожого терору. Росіяни 7 разів вдарили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені", - написав він у фейсбуці.

За його словами, найбільше постраждав Нікополь. У місті побито до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Зруйнували російські снаряди та кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

В інших районах обійшлося без прильотів, спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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