Події

07:38 07.12.2022

РФ продовжує зазнавати втрат серед мобілізованих з Курської області

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РФ продовжує зазнавати втрат серед мобілізованих з Курської області

РФ продовжує зазнавати втрат серед мобілізованих з Курської області, а серед молодого покоління росіян спостерігається все менше підтримки розв'язаної Росією війни в Україні, повідомляє Генеральний штаб України.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через інформацію про людські втрати війну в Україні дедалі менше підтримує молоде покоління росіян.

"У місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - зазначили у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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