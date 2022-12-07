РФ продовжує зазнавати втрат серед мобілізованих з Курської області, а серед молодого покоління росіян спостерігається все менше підтримки розв'язаної Росією війни в Україні, повідомляє Генеральний штаб України.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через інформацію про людські втрати війну в Україні дедалі менше підтримує молоде покоління росіян.

"У місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - зазначили у Генштабі.