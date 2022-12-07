Події

07:35 07.12.2022

Ворог намагається йти у наступ на бахмутському, лиманському та авдіївському напрямках

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Ворог намагається йти у наступ на бахмутському, лиманському та авдіївському напрямках

Російські окупанти намагаються йти у наступ на бахмутському, лиманському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб України.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог обстрілює з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти такі як Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Також на лиманському напрямку ворог обстрілює райони Макіївки, Площанки і Невського Луганської області та Тернів, Ямполівки і Лиману на Донеччині.

На херсонському напрямку ворог обороняється, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів більш як 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудове Херсонської області, Херсон та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка ворожих підрозділів.

"Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни через загрозу втягування республіки у війну з Україною", - зазначили у Генштабі.

На сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Есмань, Павлівка, Кіндратівка,  Запсілля і Миропілля на Сумщині.

На слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Волохівка, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Ворожа артилерія та міномети стріляли по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах більш як 10 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове і Плавні Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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