В Україні 6 грудня тепер буде Днем подяки

Президент України Володимир Зеленський у вівторок у записаному у Маріїнському палаці відеозверненні у присутності військовослужбовців назвав 6 грудня "Днем нашої подяки".

"Саме такий сенс у 6 грудня і це назавжди. Тільки так наші люди відзначатимуть День Збройних сил України", - сказав він.

"Дякую всім воїнам Сил оборони України, дякую батькам наших воїнів, які виховали справді переможців", - сказав Зеленський.

"8 років і 286 днів Збройні Сили України захищають нашу прекрасну державу від окупанта, від російської агресії. Тисячі українців віддали своє життя, щоб настав той день, коли на нашій землі не залишиться жодного окупанта і коли всі наші люди будуть вільними", - зазначив він.

"Сьогодні для мене честь провести весь день разом із нашими захисниками та захисницями. Вранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які захищають нашу державу на найбільш небезпечних та відповідальних напрямках. Б'ються на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій та Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди та нагороди", - сказав Зеленський.

За його словами, на Харківщині він "подякував лікарям, які рятують наших бійців. Вручив нагороди бійцям, які беруть участь у звільненні регіону, які продовжують виганяти окупантів з України".

"Ввечері в Маріїнському палаці – наші герої, рідні наших воїнів, командири та представники бойових бригад та підрозділів, які щойно прибули з фронту та знову повертаються на передову. Хочу сказати саме те, що сьогодні в серці кожного українця: я дякую вам! Дякую! – усім солдатам та матросам, усім сержантам та старшинам, усім офіцерам та генералам, і обов'язково – всім татам та мамам українських воїнів. І бажаю всім нам одного – перемоги!" - заявив Зеленський.