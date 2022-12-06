Події

21:35 06.12.2022

Донецька область зараз епіцентр бойових дій - Маляр

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Донецька область зараз епіцентр бойових дій - Маляр

Епіцентром бойових дій на сьогодні є Донецька область, ворог сконцентрував саме там більшість своїх сил, бої йдуть дуже важкі, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"У нас на сьогодні епіцентром бойових дій є Донецька область, і ворог сконцентрував більшість своїх сил, станом на сьогодні саме там. Чому? Очевидно, після їх втрат - після того, як вони повинні були залишити Херсон, частину Херсонської області, після того, як вони ганебно та боягузливо втекли з Харківської області - це деморалізувало російське військо", - сказала Маляр в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

Вона зазначила, що російській армії зараз потрібні "швидкі перемоги, щоби підняти цей дух".

"Напевно, росіяни думають, що Донецька та Луганська область для них - дуже просте завдання. Насправді вони ставлять для себе завдання вийти на рубежі Донецької області вже на моїй пам'яті 6 разів, і їм не вдається це зробити", - сказала Маляр.

Водночас вона наголосила, що тривають дуже важкі бої і ціна дуже висока. "Тут дуже важливо те, як ми ставимося до результатів того, що відбувається на фронті. Потрібно розуміти, що коли ми звільняємо тимчасово окуповані території – це перемога. Коли ми стоїмо твердо і не допускаємо ворога – це теж перемога", - заявила заступник міністра.

 

 

Теги: #рф #війна #донбас

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