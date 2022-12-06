Події

20:46 06.12.2022

Питання додаткової мобілізації в Україні не стоїть - Резніков

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Питання додаткової мобілізації в Україні не стоїть - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про відсутність потреби у проведенні в Україні додаткової хвилі мобілізації зараз.

"Говорити сьогодні, на цей момент, що нам потрібна додаткова мобілізація - питання поки що так не стоїть - у нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України й узагалі в секторі безпеки та оборони", - сказав Резніков в ефірі національного телемарафону у вівторок, відповідаючи на запитання, чи потрібне проведення додаткової мобілізації в Україні у відповідь на аналогічні дії в РФ.

"Нам що потрібно - і ми цього не приховуємо, ми й західним партнерам говоримо - нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Партнери знають цей наш перелік для того, щоб наші хлопці та дівчата могли на фронті бути успішнішими, ефективнішими, як ми це вже демонструємо 9 місяців", - додав глава оборонного відомства.

Раніше у вівторок міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про відсутність необхідності вручати на блокпостах громадянам у всій країні повісток для встановлення на облік у військкомати. "Сьогодні в нас є велика кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Тому на сьогодні, спілкуючись із нашими Збройними силами, я розумію, що вони на сьогодні мають можливість уже відбирати найкращих із тих, хто хоче. Тому в принципі на сьогодні немає жодної необхідності в тому, щоб когось оповіщати на блокпостах", - сказав він.

Теги: #дніпропетровщина #обстріл #постраждалий

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