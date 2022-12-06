Події

19:13 06.12.2022

Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів і їхньої техніки за добу

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Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів і їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника, повідомляється у зведенні.

За даними Генштабу, противник зазнає втрат, зокрема, 4 грудня в Запорізькій області внаслідок вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів дістали поранень.

Також повідомляється, що 30 листопада в районі Верхньоторецького Донецької області виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. "Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня всі дезертири знищені", - повідомляється у зведенні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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