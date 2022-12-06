Події

19:03 06.12.2022

Окупанти завдали чотири ракетні удари та вчинили 10 обстрілів України з РСЗВ за добу

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Окупанти завдали чотири ракетні удари та вчинили 10 обстрілів України з РСЗВ за добу

Російські окупанти завдали чотири ракетні удари по території України за минулу добу, а також вчинили до 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ворог не припиняє завдавати ударів, а також здійснювати обстріли населених пунктів і позицій наших військ уздовж лінії зіткнення. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у зведенні.

За добу від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура с. Степне Запорізького району.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області.

На слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів із танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області. На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Здійснив обстріли з танків та всього спектра артилерії районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Макіївка, Площанка та Невське Луганської області; Терни та Лиман Донецької області. На бахмутському та авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії районів понад 10 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль Донецької області; Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове та Плавні Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Білогрудове Херсонської області та міста Херсон.

"Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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