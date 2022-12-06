Події

18:31 06.12.2022

Необхідності вручати повістки на блокпостах немає – Монастирський

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Необхідності вручати повістки на блокпостах немає – Монастирський

 Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про відсутність необхідності вручати на блок-постах громадянам у всій країні приписи з'явитися для постановки на облік у військкомати.

"Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять до відповідних пунктів комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Тому на сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що у них нині є можливість вже відбирати найкращих із тих, хто хоче. Тому в принципі наразі немає жодної необхідності у тому, щоб когось оповіщати на блокпостах", - сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За словами міністра, в Україні суттєво знизилася кількість порушників комендантської години. Водночас на блок-постах продовжують вилучати з незаконного обігу зброю та затримувати підозрюваних у колабораціонізмі, додав Монастирський.

Теги: #зсу #мобілізація #повістки #монастирський

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