Необхідності вручати повістки на блокпостах немає – Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про відсутність необхідності вручати на блок-постах громадянам у всій країні приписи з'явитися для постановки на облік у військкомати.

"Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять до відповідних пунктів комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Тому на сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що у них нині є можливість вже відбирати найкращих із тих, хто хоче. Тому в принципі наразі немає жодної необхідності у тому, щоб когось оповіщати на блокпостах", - сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За словами міністра, в Україні суттєво знизилася кількість порушників комендантської години. Водночас на блок-постах продовжують вилучати з незаконного обігу зброю та затримувати підозрюваних у колабораціонізмі, додав Монастирський.