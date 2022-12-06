Події

13:49 06.12.2022

У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

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У День ЗСУ Україна повернула з полону 60 військовослужбовців

 У День Збройних сил Україна повернула з російського полону 60 своїх військовослужбовців, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби – 58 чоловіків та дві жінки", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Серед них 15 офіцерів та 45 рядових і сержантів.

"Це – найкраща новина у день свята, бо герої мають бути живі. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ – триває битва за життя", - зазначив він і додав, що на звільнених із полону вже чекають вдома рідні.

Україна, за словами Єрмака, продовжує повертати захисників Маріуполя. Зокрема, у сьогоднішньому "списку 60" їх 34, у тому числі 14 – з "Азовсталі". Серед них є поранені, які отримають усю необхідну допомогу, і ті, кого росіяни утримували в колонії в Оленівці тимчасово окупованої Донецької області.

 

Теги: #зсу #полонені #обмін

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