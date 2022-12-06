Війна в Україні забрала життя щонайменше 6702 цивільних, ще 10479 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 4 грудня становили 17181 цивільний (тижнем раніше – 17023), зокрема 6702 загиблих (6665), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2626 чоловіків, 1794 жінки, 212 хлопчиків та 174 дівчинки, тоді як стать 38 дітей та 1858 дорослих наразі ще не вдалося встановити.

Серед 10479 поранених – 308 хлопчиків та 217 дівчаток, а також 250 дітей, стать яких наразі не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 27 листопада жовтня, загинуло п'ятеро дітей та ще шестеро було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3336 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 703, у травні – до 473, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинули 357 осіб, за серпень – 305, за вересень – 329, за жовтень – 286, за листопад – 162 та за перші п'ять днів грудня – 17, зазначає ООН.

Кількість поранених у листопаді також суттєво знизилася – до 526, тоді як у жовтні їх було 787. У вересні вона становила 935, що виявилося вищим за показник серпня – 895 і трохи нижче за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень , тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2414 осіб.

Згідно зі зведенням, у листопаді від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинули 153 особи та ще 487 було поранено, тоді як від мін та іншої вибухонебезпечної зброї померли 9 та було поранено 39 осіб (7% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у листопаді припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 27 листопада, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.