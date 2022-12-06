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12:02 06.12.2022

Посол США Брінк: у День ЗСУ ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за своє вільне майбутнє

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Посол США Брінк: у День ЗСУ ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за своє вільне майбутнє

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала військовослужбовців української армії з Днем Збройних сил України. Відеоролик із привітанням був оприлюднений на сторінці посла у твіттері.

"У День Збройних сил України я вітаю героїчних чоловіків і жінок, які мужньо захищають свою державу від самого початку повномасштабної війни Росії проти України. Світ знає, за що ви боретеся: за ваші родини, ваші домівки і ваше майбутнє у вільній, демократичній та успішній Україні", - наголосила Брінк у привітанні.

Вона також підтвердила, що США продовжать підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

"Я бажаю сім'ям усіх українців можливості жити вільно у своїй країні, безпечно у мирі, який ви здобуваєте своєю мужністю і за непохитної підтримки тих, хто вас підтримує. Я пишаюся тим, що представляю Сполучені Штати та американський народ, який вірить у вашу справу і підтримуватиме Україну в боротьбі проти варварської агресії Росії стільки, скільки буде потрібно", - наголосила посол.

 

Теги: #зсу #брінк_бріджит

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