Події

11:11 06.12.2022

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач, поранено 7 осіб

1 хв читати
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач, поранено 7 осіб

 Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Уночі росіяни вели обстріли по лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади. На волноваському напрямку під вогнем Богоявленка Вугледарської громади, пошкоджено п’ять будинків, без постраждалих", - написав Кириленко в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, на донецькому напрямку росіяни вночі та вранці стріляли по інфраструктурних об'єктах у Курахівській громаді та пошкодили лінії електропередач у Мар'їнській громаді.

Також зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки. Інформація про постраждалих не надходила.

"На горлівському напрямку поранено 7 людей: 4 – в Іванівському, 2 – у Бахмуті та 1 – у Торецьку. В Іванівському пошкоджено приватні будинки — кількість та обсяги завданої шкоди встановлюємо", - зазначив голова ОВА.

Він додав, що на лисичанському напрямку зафіксовано близько 50 прильотів по Торському та Зарічному Лиманської громади.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:37 06.12.2022
Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли територію Херсонської області, одну людину поранено - голова ОВА

Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли територію Херсонської області, одну людину поранено - голова ОВА

08:40 06.12.2022
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель

08:06 06.12.2022
Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині поранено дев’ять людей

Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині поранено дев’ять людей

07:28 06.12.2022
Уночі окупанти обстріляли Нікопольський район

Уночі окупанти обстріляли Нікопольський район

07:19 06.12.2022
У понеділок ворог обстріляв п’ять громад

У понеділок ворог обстріляв п’ять громад

19:12 05.12.2022
Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення, застосовують авіацію на Донеччині

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення, застосовують авіацію на Донеччині

17:28 05.12.2022
Голова Одеської ОВА підтвердив попадання в енергоінфраструктуру області та відсутність світла в Одесі

Голова Одеської ОВА підтвердив попадання в енергоінфраструктуру області та відсутність світла в Одесі

17:12 05.12.2022
Зеленський після чергового ракетного обстрілу РФ подякував силам ППО та енергетикам

Зеленський після чергового ракетного обстрілу РФ подякував силам ППО та енергетикам

17:09 05.12.2022
На Київщині є влучання в об'єкт інфраструктури – голова ОВА

На Київщині є влучання в об'єкт інфраструктури – голова ОВА

16:58 05.12.2022
Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров

Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу

Російські окупанти втратили за добу в Україні близько 510 військовослужбовців, 5 танків, 8 автомобілів та 1 артсистему - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

Ми пишаємося ЗСУ - Зеленський зі Слов'янська

"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

В Іспанії заарештовано 30 людей, які перевозили марихуану під виглядом гумдопомоги для України - ЗМІ

Посол США Брінк: у День ЗСУ ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за своє вільне майбутнє

У перші дні після початку широкомасштабної війни оточення Зеленського жило в аскетичних умовах - Никифоров

Унаслідок обстрілу прикордоння Сумщини окупантами пошкоджено адмінбудівлю та 6 будинків, один із них не підлягає відновленню – голова ОВА

Пресконференція Зеленського відбудеться, коли будуть вирішені питання щодо безпеки - Никифоров

Никифоров: В Офісі президента – сотні запитів на інтерв'ю із Зеленським

Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА