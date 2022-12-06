Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач, поранено 7 осіб

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Уночі росіяни вели обстріли по лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади. На волноваському напрямку під вогнем Богоявленка Вугледарської громади, пошкоджено п’ять будинків, без постраждалих", - написав Кириленко в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, на донецькому напрямку росіяни вночі та вранці стріляли по інфраструктурних об'єктах у Курахівській громаді та пошкодили лінії електропередач у Мар'їнській громаді.

Також зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки. Інформація про постраждалих не надходила.

"На горлівському напрямку поранено 7 людей: 4 – в Іванівському, 2 – у Бахмуті та 1 – у Торецьку. В Іванівському пошкоджено приватні будинки — кількість та обсяги завданої шкоди встановлюємо", - зазначив голова ОВА.

Він додав, що на лисичанському напрямку зафіксовано близько 50 прильотів по Торському та Зарічному Лиманської громади.