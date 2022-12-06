Події

11:08 06.12.2022

У перші дні після початку широкомасштабної війни оточення Зеленського жило в аскетичних умовах - Никифоров

1 хв читати
У перші дні після початку широкомасштабної війни оточення Зеленського жило в аскетичних умовах - Никифоров

У перші дні після початку війни найближче оточення Зеленського жило в аскетичних умовах, розповів речник президента Сергій Никифоров, згадуючи на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" свою роботу одразу після широкомасштабного вторгнення.

"Усе перевернулося з ніг на голову. Я переїхав жити на роботу. Умови аскетичні, але найнеобхідніше було: душ - у коридорі, маленькі кімнатки з низькими стелями. Усе таке - з минулого, водночас чистенько та акуратно. Металопластикові двері та гарні світлодіодні лампи надавали сучаснішого вигляду", - розповів він.

"Нас там було чимало", - додав Никифоров.

Харчування, за його словами, спочатку було не дуже якісним.

"Розбавляли "Мівіну" навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась", - поділився прессекретар президента.

Він також розповів, що перші 3-4 місяці війни "буквально прожив на роботі", а переїхав додому лише ближче до літа.

"Я переїхав жити на роботу... Їздив додому раз на тиждень на декілька годин: випрати речі, квіти полити і назад. Сім'я виїхала. Десь ближче до літа життя трохи повернулося на круги своя. Я повернувся додому - і вже утворилася якась подоба графіка", - сказав Никифоров.

Теги: #никифоров #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 06.12.2022
Із нашими ЗМІ завжди цікавіше – прессекретар президента

Із нашими ЗМІ завжди цікавіше – прессекретар президента

10:45 06.12.2022
Зеленський міг поїхати на саміт G-20, якби там було ухвалено важливе рішення - Никифоров

Зеленський міг поїхати на саміт G-20, якби там було ухвалено важливе рішення - Никифоров

10:38 06.12.2022
Пресконференція Зеленського відбудеться, коли будуть вирішені питання щодо безпеки - Никифоров

Пресконференція Зеленського відбудеться, коли будуть вирішені питання щодо безпеки - Никифоров

10:31 06.12.2022
Никифоров: В Офісі президента – сотні запитів на інтерв'ю із Зеленським

Никифоров: В Офісі президента – сотні запитів на інтерв'ю із Зеленським

10:28 06.12.2022
Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров

Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров

17:05 05.12.2022
ЗАЕС має перейти під контроль "Енергоатома", на станції не повинно бути сторонніх – прессекретар президента

ЗАЕС має перейти під контроль "Енергоатома", на станції не повинно бути сторонніх – прессекретар президента

20:56 03.10.2022
Маск запропонував поступитися РФ Кримом, Подоляк запропонував натомість демілітаризувати РФ

Маск запропонував поступитися РФ Кримом, Подоляк запропонував натомість демілітаризувати РФ

19:42 03.10.2022
Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

19:11 29.09.2022
Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

21:38 08.09.2022
К. Тимошенко: Початкове завдання від президента – відремонтувати житло у деокупованих населених пунктах

К. Тимошенко: Початкове завдання від президента – відремонтувати житло у деокупованих населених пунктах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров

Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу

Російські окупанти втратили за добу в Україні близько 510 військовослужбовців, 5 танків, 8 автомобілів та 1 артсистему - Генштаб ЗСУ

Зеленський у День ЗСУ: Наші Збройні сили борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу

Міністри фінансів ЄС обговорять виділення Україні 2023 року 18 млрд євро макрофіну. Чи буде ухвалено рішення – невідомо

ОСТАННЄ

Посол США Брінк: у День ЗСУ ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за своє вільне майбутнє

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач, поранено 7 осіб

Унаслідок обстрілу прикордоння Сумщини окупантами пошкоджено адмінбудівлю та 6 будинків, один із них не підлягає відновленню – голова ОВА

Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли територію Херсонської області, одну людину поранено - голова ОВА

Удари по двох аеродромах РФ у понеділок, імовірно, демонструють здатність України атакувати російський тил - ISW

В Одесі перезапущені та працюють усі районні котельні, малі котельні не працюють через відсутність електропостачання - міськрада

Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу

Російські окупанти втратили за добу в Україні близько 510 військовослужбовців, 5 танків, 8 автомобілів та 1 артсистему - Генштаб ЗСУ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 443 дитини, 853 - поранено - Офіс генпрокурора

Зеленський у День ЗСУ: Наші Збройні сили борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА