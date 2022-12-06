У перші дні після початку широкомасштабної війни оточення Зеленського жило в аскетичних умовах - Никифоров

У перші дні після початку війни найближче оточення Зеленського жило в аскетичних умовах, розповів речник президента Сергій Никифоров, згадуючи на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" свою роботу одразу після широкомасштабного вторгнення.

"Усе перевернулося з ніг на голову. Я переїхав жити на роботу. Умови аскетичні, але найнеобхідніше було: душ - у коридорі, маленькі кімнатки з низькими стелями. Усе таке - з минулого, водночас чистенько та акуратно. Металопластикові двері та гарні світлодіодні лампи надавали сучаснішого вигляду", - розповів він.

"Нас там було чимало", - додав Никифоров.

Харчування, за його словами, спочатку було не дуже якісним.

"Розбавляли "Мівіну" навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась", - поділився прессекретар президента.

Він також розповів, що перші 3-4 місяці війни "буквально прожив на роботі", а переїхав додому лише ближче до літа.

"Я переїхав жити на роботу... Їздив додому раз на тиждень на декілька годин: випрати речі, квіти полити і назад. Сім'я виїхала. Десь ближче до літа життя трохи повернулося на круги своя. Я повернувся додому - і вже утворилася якась подоба графіка", - сказав Никифоров.