Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли територію Херсонської області, одну людину поранено - голова ОВА

Російські окупанти минулої доби, 5 грудня, 17 разів обстріляли територію Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що удари завдавали по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках. Унаслідок обстрілу один житель Херсонщини дістав поранення.