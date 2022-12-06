Події

10:37 06.12.2022

Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли територію Херсонської області, одну людину поранено - голова ОВА

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Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли територію Херсонської області, одну людину поранено - голова ОВА

Російські окупанти минулої доби, 5 грудня, 17 разів обстріляли територію Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що удари завдавали по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках. Унаслідок обстрілу один житель Херсонщини дістав поранення.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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