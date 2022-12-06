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10:31 06.12.2022

Никифоров: В Офісі президента – сотні запитів на інтерв'ю із Зеленським

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Никифоров: В Офісі президента – сотні запитів на інтерв'ю із Зеленським

На столі прессекретаря президента України Сергія Никифорова є сотні запитів на інтерв'ю з Володимиром Зеленським, повідомив Никифоров в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сотні", - відповів він на запитання агентства про кількість заявок на інтерв'ю.

"У нас же щодо інформаційної роботи тріумвірат. Є я, є Ірина Побєдоносцева (гендиректор Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента – ІФ-У), є Михайло Подоляк (радник глави Офісу президента – ІФ-У). Кожен має десятки запитів. Є ще запити, які надходять до наших послів за кордоном, і вибрані потім потрапляють до мене. І коли всі ці десятки підсумовуються - виходять сотні", - уточнив Никифоров.

Організація великої пресконференції у такому випадку, на його думку, могла б стати виходом, але не рішенням, через те що "флагманські видання все-таки хочуть ексклюзиви".

"Ми іноді експериментуємо з такою формою, як пресконференція для ЗМІ певної країни. Наприклад, у нас була пресконференція для данських журналістів. Але все одно це означає - так трошки журналістів "ламати через коліно". Це також не дуже добре. Вони ніби й відмовитися не можуть, щоб нічого не пропустити, а з іншого боку, не подобається їм ця історія. І я їх розумію", - зазначив прессекретар президента.

Відповідаючи на запитання про великі американські телекомпанії, Никифоров розповів, що Зеленський уже дав інтерв'ю NBC, АBС та іншим, окрім телекомпанії Fox.

"Саме зараз із Fox окрема історія, тому що у них є, так би мовити, опініон-мейкери, які висловлюють не дуже дружню позицію до України... Запит від Fox був. І досі є. І це не означає, що ми повністю відмовилися від співпраці", - зазначив він.

Теги: #никифоров #офіс_президента

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