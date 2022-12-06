Удари по двох аеродромах РФ у понеділок, імовірно, демонструють здатність України атакувати російський тил - ISW

Удари, завдані в понеділок, 5 грудня, по авіабазах "Енгельс-2" у Саратовській області та авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області, ймовірно, були завдані українськими силами і можуть демонструвати здатність України завдавати ударів по російських тилах, зазначається у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили, ймовірно, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши невеликих збитків, продемонструвавши при цьому здатність України завдавати ударів по російських тилах і, можливо, намагаючись зірвати російську кампанію ударів по українській інфраструктурі", - зазначається у звіті за 5 грудня.

Зазначається, що на обох авіабазах розміщено елементи російського флоту стратегічних бомбардувальників, які Росія використовувала для завдання ударів по Україні протягом усієї війни.

Усередині РФ гнів щодо нездатності російських військових запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах, розташованих на значній відстані від українських позицій, переважив похвалу за останню серію ударів по Україні в російській спільноті блогерів. Так, багато військових блогерів розкритикували російських офіційних осіб за те, що вони не передбачали і не запобігли ударам безпілотників по авіабазах "Енгельс-2" і "Дягілєво", а також припустили, що російські офіційні особи не захищали бази належним чином, незважаючи на те, що знали, що вони були очевидними цілями для українських ударів. Також деякі блогери припустили, що удари по авіабазах "Енгельс-2" і "Дягілєво" загрожують легітимності Росії як ядерної держави, оскільки удари пошкодили літаки, здатні нести декілька ядерних боєприпасів.

У свою чергу російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів на правому березі Дніпра і продовжували завдавати ударів по Херсону.

"ISW раніше оцінив 2 грудня, що, хоча ППО України та Заходу ще більше зменшує російські запаси високоточної зброї, що скорочуються, невеликий відсоток російських ударів, що проходять через ППО України, проте значно впливає на критично важливу інфраструктуру України", - наголошують аналітики.

На лінії Сватове - Кремінна російські війська продовжують обороняти свої позиції. Також сили РФ продовжують нарощувати успіхи навколо Бахмута, але ще не оточили місто і вели наступальні операції у районі Авдіївка - Донецьк. Українські джерела стверджували, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 людей намагаються прорватися через українські позиції.

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей російська окупаційна адміністрація продовжує насильницьку передачу до Росії українських дітей під приводом того, що діти потребують особливого медичного догляду.